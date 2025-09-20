Un Empleado, una Broma y un Posible Envenenamiento, las Claves sobre la Muerte de “Papayita”

Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós a Carlos Gurrola, conocido cariñosamente como “Papayita”, quien falleció tras permanecer 19 días internado en un hospital en el municipio de Torreón, a causa de las graves lesiones internas provocadas por la ingesta de un desengrasante industrial, presuntamente colocado en su botella de suero por compañeros de trabajo a manera de broma.

El hombre de 47 años murió a causa de las graves lesiones internas provocadas por la ingesta accidental de un desengrasante industrial, presuntamente colocado en su botella de agua por compañeros de trabajo a manera de broma.

De acuerdo con los primeros reportes, el pasado 30 de agosto, tras regresar de su almuerzo, "Papayita" tomó un sorbo de su botella de suero, sin saber que contenía un líquido desengrasante colocado por sus compañeros como parte de una broma pesada.

Horas después presentó una intoxicación severa y fue hospitalizado en la Clínica 71 del IMSS, donde permaneció en estado crítico hasta que falleció hoy, 18 de septiembre.

Carlos Gurrola, conocido como “Papayita” murió por ingesta de desengrasante industrial. Foto: Facebook

Los reportes médicos señalaron, que el desengrasante ocasionó severas quemaduras en el esófago y estómago de Gurrola, complicaciones que mantuvieron su estado de salud crítico hasta su deceso.

El caso ha causado indignación entre la comunidad, pues mientras algunos testigos aseguran que se trató de un accidente, otros señalan que Gurrola sufría constantes episodios de acoso laboral y burlas en su centro de trabajo, lo que abre la línea de investigación sobre un posible caso de bullying.

Fiscalía de Coahuila investiga presunto homicidio de Papayita

La Fiscalía del Estado habrían tenido acceso a la botella de la víctima, con el fin de determinar si existió dolo en el acto.

Durante el velorio, familiares de “Papayita” recordaron su carácter noble, trabajador y alegre, y exigieron justicia para esclarecer los hechos que derivaron en su fallecimiento. “Él no merecía morir de esta manera, queremos que se castigue a los responsables”, expresó entre lágrimas uno de sus hermanos.

Las autoridades laborales y de salud también revisan las condiciones en que ocurrió el incidente, así como las responsabilidades de la empresa en materia de seguridad y prevención. La trágica muerte de Carlos ha reavivado el debate sobre el bullying en espacios de trabajo y la necesidad de generar entornos laborales seguros y respetuosos.

