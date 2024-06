Ciclón Tropical Uno Evoluciona a Tormenta Tropical Alberto, la Primera de la Temporada 2024

El potencial ciclón tropical Uno evolucionó la mañana de hoy, 19 de junio, a tormenta tropical Alberto, la primera de la temporada 2024 en el océano Atlántico, que se desplaza hacia el oeste-noroeste sobre el Golfo de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La tormenta tropical Alberto se dirige al puerto de Altamira, Tamaulipas, en los límites con Veracruz, provocando lluvias a su paso. Se prevé su ingreso a tierra durante la noche de este miércoles o primeras horas del jueves.

Su centro se localiza a 250 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 300 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas. Presenta vientos máximos sostenidos de 65km/h, rachas de 85km/h, desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

Ante el fenómeno, el Gobierno estatal de Nuevo León declaró este martes una “alerta máxima” porque el ciclón dejaría inundaciones en Monterrey, la segunda ciudad más poblada del país. Además se supendieron las clases en Tamaulipas, Coahuila, algunos municipios de Campeche y Quintana Roo.

El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional activaron el plan DN-III-E, para atender a la población afectada por desastres naturales.

Las autoridades mexicanas pronosticaron en mayo hasta 41 ciclones con nombre en el océano Atlántico y el Pacífico, de los que al menos cinco impactarían al país.

La temporada de ciclones comenzó el 15 de mayo en el Pacífico, que tendría hasta 10% más fenómenos que el promedio anual, y el 1 de junio en el Atlántico, con hasta 50% más tormentas.

Tormenta tropical Alberto provocará lluvias

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que su amplia circulación cubre el oriente y sureste de México, además de la Península de Yucatán generando lluvias y viento en esas regiones, así como oleaje elevado en las costas del Golfo de México y costas de la Península de Yucatán.

Tropical Storm #Alberto Advisory 8: Tropical Storm Alberto Forms Over the Western Gulf of Mexico. Heavy Rains, Coastal Flooding, and Gusty Winds Forecast Along The Coasts of Texas and Northeastern Mexico Through Thursday. https://t.co/tW4KeGe9uJ