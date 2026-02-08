Clima en México: ¿En Dónde Lloverá Mañana, 9 de Febrero 2026?

El estado del tiempo en la República Mexicana para el lunes 9 de febrero de 2026 presentará diversos sistemas en la atmósfera. Una circulación de tipo ciclón y una vaguada en la altura realizan un desplazamiento sobre el noroeste y el norte del territorio, de acuerdo con el pronóstico del clima del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Estos elementos operan en interacción con la corriente en chorro. Al mismo tiempo, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México influye en las condiciones de la superficie.

Por otra parte, un anticiclón en los niveles medios de la atmósfera actúa sobre el noreste, el centro y el oriente de México. A continuación te decimos los detalles.

¿Nieve en México? Esto dice el pronóstico del 9 de febrero

Según el Sistema Meteorológico Nacional, la interacción de los sistemas en la altura provocará el descenso de la temperatura en las regiones del norte y noroeste. Por esta razón, el pronóstico del SMN indica la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante las horas iniciales del lunes. Se prevé que sea en las zonas de sierra de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. En estos sitios, el ambiente mantendrá valores térmicos reducidos durante la mañana y la noche.

En relación con los registros del termómetro, los niveles mínimos se situarán entre los -10 y -5 grados Celsius en las montañas de Chihuahua y Durango durante la madrugada del martes. Asimismo, los valores oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas de sierra de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Adicionalmente, otros puntos del mapa registrarán entre 0 y 5 grados Celsius. Esta condición afectará a las sierras de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. En contraste, el calor persistirá en el sur del país. En Guerrero y el suroeste de Puebla, el termómetro marcará de 35 a 40 grados Celsius. De igual manera, en Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y la costa de Chiapas, los valores alcanzarán entre 30 y 35 grados Celsius.

¿Qué proyecta el SMN sobre viento y el movimiento del mar?

A decir del SMN, la velocidad del aire también presentará variaciones en el país. En el istmo y el golfo de Tehuantepec, en la región de Oaxaca y Chiapas, las rachas llegarán a niveles de 50 a 70 kilómetros por hora durante la tarde. Por su parte, en Baja California, el norte del golfo de California, Chihuahua y Durango, el viento registrará entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Del mismo modo, habrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, el viento fluirá desde el sur, según el SMN.

En cuanto al estado del mar, la costa de Baja California presentará mar de fondo con ondas de 2.5 a 3.5 metros de altura. El golfo de Tehuantepec registrará oleaje de 2 a 3 metros. Finalmente, en las costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la altura de las ondas se ubica entre 1.5 y 2.5 metros, informó el SMN.

¿En dónde lloverá este lunes 9 de febrero?

De acuerdo con el pronóstico del clima del SMN, el desplazamiento de la circulación y la vaguada, en conjunto con los canales de baja presión, generará la caída de agua en varias zonas. En primer lugar, los estados de Sonora, Chihuahua y Durango esperan acumulados de 25 a 50 milímetros.

En segundo lugar, el reporte señala intervalos de chubascos con cantidades de 5 a 25 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

Por último, el ingreso de humedad producirá lluvias de 0.1 a 5 milímetros en el occidente, el sur y el sureste. Se trata de Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

