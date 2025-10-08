Aviso por Potencial Ciclón Raymond: ¿Dónde se Ubica la Posible Siguiente Tormenta Tropical?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó hoy, 8 de octubre de 2025, que la zona de baja presión ubicada en el Pacífico mexicano aumentó su probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que se prevé que en los próximos días se convierta en la tormenta tropical Raymond.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cuál es la ubicación exacta del potencial ciclón en dicha cuenca oceánica, donde además actualmente se localiza el huracán Priscilla.

Y es que la actividad ciclónica continúa de manera intensa en el océano Pacífico, donde esta temporada las autoridades pronosticaron la formación de entre 16 y 20 ciclones tropicales.

Datos clave

La temporada de ciclones tropicales termina en noviembre 2025.

Hasta el momento se han formado 16 ciclones en el océano Pacífico.

en el océano Pacífico. De los 16 fenómenos meteorológicos, seis han sido tormentas y 10 huracanes .

y 10 . Los siguientes ciclones recibirán estos nombres: Raymond, Sonia, Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

Noticia relacionada: Huracán Priscilla Pierde Fuerza Hoy: ¿Cuándo Termina Impacto del Ciclón en el Pacífico?

¿Dónde se ubica la posible tormenta Raymond?

A través de redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso sobre la zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, la cual podría evolucionar en la tormenta tropical Raymond.

Ubicación : A 170 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca.

: A 170 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Probabilidad de evolución : Aumentó a 70% de posibilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80% en 7 días.

: Aumentó a 70% de posibilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80% en 7 días. Desplazamiento: Se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Noticia relacionada: Aviones Cazahuracanes: ¿Cómo es Volar al Interior de un Ciclón Tropical?

¿Cuándo se puede formar el ciclón Raymond?

En su aviso de este miércoles, la Conagua indicó que se prevé que dicha zona de baja presión puede evolucionar a ciclón tropical a finales de esta semana, con lo cual se tendrá la presencia del ciclón Raymond.

Cabe señalar que ayer, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también alertó sobre la perturbación en el Pacífico, y dijo que tiene “una probabilidad media de formación en 2 días y una probabilidad alta para el fin de semana”.

Ante ello, recomendó a la población en el sur de México estar atenta a la evolución del próximo ciclón Raymond. “Se esperan lluvias intensas en las zonas costeras”, agregó.

Noticia relacionada: ¿Cómo Se Forman los Huracanes? Explicación Paso a Paso del Origen de un Ciclón Tropical.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb