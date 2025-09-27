Se Forma la Depresión Tropical en el Atlántico: ¿Cuándo se Convertirá en Huracán Imelda?

La mañana de este sábado 27 de septiembre se formó la depresión tropical Nueve sobre el océano Atlántico, la cual se prevé que se convierta en la tormenta tropical y luego huracán Imelda.

La depresión tropical Nueve, que se podría convertir en Imelda, se encuentra a 290 kilómetros al noroeste de Punta Maisí, Cuba, a 1.100 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo y con desplazamiento rumbo a la costa este de Estados Unidos, donde se mantienen en alerta sobre las posibles afectaciones del fenómeno natural.

La depresión tropical tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

Video: Cómo Estará el Clima Hoy 27 de Septiembre

Noticia relacionada: ¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?

¿A qué hora y qué día se convertirá en el huracán Imelda?

A decir de los pronósticos del tiempo, la depresión tropical Nueve que avanza por el Atlántico, se convertirá en la tormenta tropical Imelda a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, de este sábado 27 de septiembre.

Pero no será hasta las 6 de la mañana del martes 30 de septiembre que Imelda pase de ser tormenta tropical a huracán categoría 1.

¿Huracán Imelda tendrá afectaciones en México?

Según los pronósticos del tiempo, Imelda no tendrá efectos directos en México, por lo que no se emitió ningún tipo de alerta ni recomendación sobre este fenómeno natural.

Se tiene previsto que todas las afectaciones de Imelda sean en Estados Unidos, donde actualmente piden a la población estar al tanto de la trayectoria.

Historias relacionadas: