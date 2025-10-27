Melissa Alcanza Máxima Categoría de Huracán y Este Día Tocará Tierra

La actividad ciclónica continúa muy intensa en el océano Atlántico, pues este lunes 27 de octubre de 2025 Melissa se convirtió en un poderoso huracán categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Ante ello, aquí en N+ te informamos dónde se localiza el ciclón y cuándo se prevé que toque tierra, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (HNC, en inglés).

Melissa, de los más poderosos huracanes de la temporada

Cabe señalar que Melissa es uno de los 3 huracanes que alcanzaron la máxima categoría en esta temporada de ciclones tropicales 2025, que termina el próximo 30 de noviembre.

Y es que Erin y Humberto también se convirtieron en poderosos huracanes de categoría 5, y de igual manera en el océano Atlántico.

En esta cuenca oceánica, se han formado hasta el momento cinco huracanes y ocho tormentas tropicales, es decir, 13 ciclones.

Para esta temporada se previó la formación de entre 13 y 17 sistemas en el Atlántico, por lo que aún podrían formarse cuatro más.

A jaw-dropping view of the sun setting on Hurricane Melissa tonight.



Melissa continues its approach to Jamaica as a powerful, major hurricane. pic.twitter.com/p5c1S2PlAU — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

¿Dónde se encuentra Melissa?

Melissa alcanzó la máxima categoría la madrugada de hoy en el mar Caribe, donde se desplaza lentamente sin generar efectos en México, indicó la Conagua.

Ubicación : A 205 km al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y a mil 090 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

: A 205 km al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y a mil 090 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Fuerza : Vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h.

: Vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h. Desplazamiento: Hacia el oeste a 6 km/h.

¿Cuándo y dónde tocará tierra el huracán?

En redes sociales, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que este lunes, durante la tarde y la noche, empeorarán los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas e inundaciones catastróficas en Jamaica debido a Melissa.

Y es que se prevé que el huracán toque tierra en la isla mañana martes y cruce Cuba y las Bahamas el miércoles.

De acuerdo con los meteorólogos, Melissa provocaría inundaciones catastróficas, aludes de tierra y daños extensos a la infraestructura en Jamaica.

En la isla, se ordenaron evacuaciones obligatorias en siete comunidades propensas a inundaciones, y se habilitaron autobuses para llevar a la gente a refugios seguros.

La tormenta de lento movimiento causó la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Trayectoria prevista del huracán Melissa. Foto: SMN

Los huracanes y sus categorías

Los huracanes se clasifican en categorías del 1 al 5, según la intensidad de sus vientos y los efectos que provocan. La 5 es la categoría de mayor intensidad de la escala Saffir-Simpson.

Las partes principales de un huracán son el ojo, la pared del ojo y las bandas nubosas:

Ojo : Es la zona central de huracán que tiene vientos más débiles y menor nubosidad

: Es la zona central de huracán que tiene vientos más débiles y menor nubosidad Pared del ojo : Es la región con nubes densas y vientos más intensos

: Es la región con nubes densas y vientos más intensos Bandas nubosas: Son las estructuras en forma de espiral que rodean el ojo

Las cinco categorías de los huracanes son las siguientes; cuando llegan a la categoría 3 o superior se consideran huracanes mayores y pueden causar daños devastadores.

Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h Categoría 5: Vientos mayores a 252 km/h

