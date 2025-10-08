¿Cuántos Días le Quedan a la Temporada de Lluvias 2025 y Cuándo Podría Disminuir Intensidad?

Pese a que ya estamos en octubre 2025 y se adelantó la temporada de frío en México, las lluvias no paran en la mayoría de estados mexicanos, por lo que muchas personas se preguntan cuándo terminan las precipitaciones, y acá te decimos cuántos días quedan y cuándo bajarán de intensidad.

Las lluvias históricas de este año han dejado distintas afectaciones como inundaciones, fuertes corrientes de agua, suspensión de clases, apagones, caída de granizo y tormentas eléctricas causadas principalmente por las tormentas tropicales y huracanes que rodean al país.

Por estas razones, los mexicanos ya se preguntan hasta cuándo terminan las lluvias en 2025 y en qué fechas se acaba la temporada de huracanes y ciclones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

¿Cuándo terminan las lluvias en 2025?

La temporada de ciclones tropicales está pronosticada para terminar el 30 de noviembre de 2025, por lo que se espera que sea a partir de esta fecha cuando deje de llover, quedando así hasta 53 días más de posibles lluvias, aproximadamente.

Esto debido a que, según el pronóstico del SMN, aún podrían presentarse hasta cuatro ciclones más en el Océano Pacífico y de tres a siete en el lado del Atlántico, por lo que se recomienda a las personas continuar con las precauciones por las precipitaciones.

¿Por qué sigue lloviendo en octubre 2025?

Pese a la llegada del otoño, las lluvias siguen afectando gran parte del país debido a los ciclones tropicales y huracanes como Priscilla, Octave y Jerry, fenómenos meteorológicos que están rodeando México en estos días.

Además, se está presentando dos zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, las cuales están interactuando con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, por lo que se pronostican lluvias muy fuertes en prácticamente todos los estados del país.

¿Cuándo bajará intensidad de las lluvias en 2025?

Con el fin de la temporada de huracanes, se espera que las lluvias también lleguen, sin embargo desde antes podría haber una disminución en las precipitaciones, lo cual podría a finales de octubre y principios de noviembre 2025, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Pese a que se espera que las lluvias comiencen a bajar desde el mes de octubre, los frentes fríos podrían seguir provocando chubascos aislados en algunas partes del país, además de la caída de nieve y bajas temperaturas que trae consigo esta época.

