Decretan Alerta para la Península de Yucatán por Poderoso Huracán Beryl

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIACT-CT) estableció distintos niveles de alerta en la Península de Yucatán por el poderoso huracán Beryl, que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, en aguas del Mar Caribe.

Ante el pronóstico de que el ciclón impacte en tierras mexicanas entre el jueves y viernes, se decretó por el momento la alerta verde (peligro bajo) en Quintana Roo, mientras que la alerta azul (peligro muy bajo) en Campeche y Yucatán.

Here are the 5am EDT Tuesday Key Messages for Category 5 Hurricane #Beryl over the eastern Caribbean . New for this advisory is a Hurricane Watch for all of the Cayman Islands. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/hBSYS1BS4o