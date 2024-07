Huracán Beryl ‘Llegó Desintegrado’ a Quintana Roo: Mara Lezama en Entrevista para N+

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el huracán Beryl —que tocó tierra en Tulum este viernes como categoría 2— llegó desintegrado y con un ojo muy reducido, por lo que consideró que el fenómeno meteorológico “ha sido benevolente”, pero pidió a la población no confiarse.

En entrevista exclusiva en Despierta con Danielle Dithurbide y Enrique Campos, la mandataria estatal indicó que esperan indicaciones de las autoridades de Protección Civil para comenzar los recorridos y hacer una evaluación de las afectaciones.

LIVEBLOG N+: Beryl en Vivo Hoy: Sigue la Trayectoria y el Impacto del Huracán en México

Lezama expuso que el huracán Beryl haya tocado tierra no tan formado, ayudó a que los vientos no generen tantas afectaciones.

El fenómeno llegó desintegrado, cuando llega el ojo del huracán llega pegando a costas de Quintana Roo con ojo muy recudido, con un diámetro muy pequeño, eso nos ayuda porque un sistema ya no tan formado, los vientos del giro no producen tantas afectaciones (…) La lluvias que nos cae en su paso nos ayuda que no tengamos tantas inundaciones y encharcamientos.