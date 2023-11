Icacos, la Playa Fantasma tras el Impacto de Otis en Acapulco

La playa Icacos es uno de los principales lugares para la visita de turistas nacionales y extranjeros en Acapulco, pero debido a la contingencia por el huracán Otis, la playa está casi vacía. Son pocas las personas que este domingo acudieron a este lugar para meterse al mar.

Katia Meza, una visitante, decidió pasar un rato en esta playa:

Estábamos aburridas en la casa, no hay nada que hacer, no hay escuela, las cosas se mojaron de la escuela

No hay turistas y tampoco vecinos, sólo hay personas encargadas de la vigilancia. Son más de dos kilómetros de playa y gran parte de ella, aún hay basura acumulada por los daños que ocasionó el huracán Otis.

Hay herrería, vidrios, ventanas, muebles rotos, palmeras, sillas, mesas y camastros que fueron dañados por los fuertes vientos del huracán Otis.

Las personas que están realizando la limpieza de las playas, son vendedores que tienen un permiso transitorio para colocar mobiliario para el servicio al turista.

Dora Celia Barragán, vendedora, explicó:

También participan los que ofrecen servicios de deportes acuáticos, como el caso de Paco, quien dijo tener más de 30 años trabajando en esta playa.

Los vendedores ambulantes también limpian parte de los escombros y de basura. Este es el caso de Carolina Hernández, quien dijo que está en la playa como voluntaria, sin sueldo ni apoyo, con una sola motivación:

Esta es nuestra área de trabajo, de aquí vivimos todos; no hay venta, no hay nada, no hay turistas