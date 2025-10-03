Potencial Ciclón Toma Fuerza y Vigilan 3 Más: Ubicación de Posibles Tormentas Cerca de México

¡Toma precauciones! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila varios fenómenos meteorológicos cerca de México. En N+, te contamos cuál es su ubicación.

El fenómeno climático que tomó más fuerza hoy, 3 de octubre de 2025, es una zona de baja presión que tiene posibilidad del 90% de que se convierta en ciclón tropical en las próximos 48 horas. Está a 525 kilómetros al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

En el Atlántico, la Conagua vigila una zona de baja presión y la posible formación de otra. La primera se encuentra al suroeste de Florida, con un 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico "en 48 horas y 7 días".

Mientras que frente a las costas de Oaxaca y Chiapas prevén la formación de una zona de baja presión, tiene un 20% para convertirse en ciclón en 7 días.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) detalló que es posible que EP99 frente al suroeste de México sea depresión entre hoy o mañana y en el sur de México a mitad de la siguiente semana se podría formar una depresión.

En breve más información

