Pronóstico del Tiempo Lunes 22 de Diciembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá?

Para este lunes 22 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en nueve entidades, así como intervalos de chubascos en cinco estados más por canales de baja presión y el frente frío número 23.

De acuerdo con las previsiones, se espera un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, el cual mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país.

Además, se prevé un ascenso de las temperaturas vespertinas, aunque se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada por efecto de irradiación solar, debido al predominio de cielo despejado, señalaron las autoridades.

Las lluvias más intensas serán en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

(50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

(5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo). De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México, además, bancos de niebla y bruma, durante la mañana.

Mientras que en la tarde, se espera ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

