¿Qué es la Leptospirosis y Qué Relación Tiene con las Inundaciones?

Niños jugando en el lodo, refrigeradores inservibles, moscas sobrevolando la comida, estufas enlodadas, bolsas de diálisis para el tratamiento de diabetes echadas a perder y, sobre todo, riesgo de infecciones, son algunas de las causas de las inundaciones y lluvias.

La casa de Rosa Barrera quedó afectada a casi una semana de la inundación por las fuertes lluvias que sorprendieron a los habitantes de Chalco, Estado de México.

Mire, acá está mi manguerita, mire, se me cayó ese día. Me dializo, y hasta el hoyito de acá se me hinchó de lo mismo que me llegó el agua sucia, y ahorita tengo harta gripa, diarrea, vómito, de lo mismo. Ahí están todas las cosas de diálisis que se me echó a perder mi refri