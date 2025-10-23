Salida de Operación de Subestación de CFE Deja Sin Luz a Más de 75 Mil Usuarios en Guanajuato

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la tarde de este jueves 23 de octubre salió de operación la subestación Silao Potencia, a cargo de transmisión, afectando la carga de otras subestaciones y los servicios del municipio de Silao, en Guanajuato.

Cerca de las 19:39 horas salió de operación la subestación de Silao, dejando sin suministro eléctrico a más de 75 mil usuarios.

Para las 20:58 horas, el suministro ya había sido restablecido al 84% de los usuarios afectados. "Seguimos trabajando hasta recuperar lo antes posible el suministro al 100% de usuarios", añadió vía la red social X la CFE.

Más tarde, a las 20:55 horas, se restableció el 100% de suministro a los 75 mil 254 usuarios afectados en Silao, Guanajuato, a través de la red de media tensión.

La afectación tuvo una duración de una hora con 16 minutos.

#CFEInforma | A las 20:55 horas se restablece el 100% de suministro a 75,254 usuarios afectados en Silao, Guanajuato, a través de la red de media tensión, con una duración de 1 hora con 16 minutos. — CFEmx (@CFEmx) October 24, 2025

Restablecen suministro al 99.79% en estados afectados por lluvias de octubre

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la CFE ya restableció el 99.79% del suministro eléctrico en los estados afectados por las lluvias de octubre.

"Avanza el censo a viviendas, la apertura de caminos y las labores de limpieza", abundó la mandataria mexicana.

Acudimos a los centros de entrega de apoyos para familias damnificadas de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, así como de La Ceiba, Puebla. Avanza el censo a viviendas, la apertura de caminos y las labores de limpieza; CFE ya restableció 99.79 por ciento de suministro eléctrico y… pic.twitter.com/llIccdv3gW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 24, 2025

