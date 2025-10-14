Toma Fuerza Potencial Ciclón Sonia: Conagua Vigila esta Zona en el Océano Pacífico

Una zona de inestabilidad tomó fuerza y aumentó su posibilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene la vigilancia del sistema.

Ante ello, aquí en N+ te informamos dónde se encuentra la zona de baja presión, que de evolucionar se convertirá en la próxima tormenta tropical Sonia.

Y es que la actividad ciclónica continúa muy intensa en el cuenca del Pacífico, donde hasta el momento se han formado 17 ciclones tropicales: 10 tormentas y 7 huracanes.

En los últimos días, México sufrió el impacto de Priscilla y Raymond , así como otros sistemas que devastaron entidades como Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Las autoridades previeron la formación de entre 16 y 20 ciclones, por lo que faltarían por formarse tres.

¿Dónde se encuentra el siguiente potencial ciclón?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió hoy, 14 de octubre de 2025, un aviso sobre el próximo potencial ciclón frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ubicación : A 415 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan, Chiapas.

Probabilidad de desarrollo: 10% de posibilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y aumentó a 50% a siete días.

“Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana”, informó la Conagua en un mensaje en redes sociales.

Zona de baja presión en el Océano Pacífico. Foto: SMN

Sobre los ciclones tropicales

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Los datos clave:

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

y existe una zona de baja presión atmosférica. Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

y definida en superficie. En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

La evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

