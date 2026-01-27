Termina la Tercera Tormenta Invernal, pero Llega el Nuevo Frente Frio 31 y Se Acerca Otro Más

¡No bajes la guardia! Aunque la tercera tormenta invernal dejará de afectar a México, las autoridades advirtieron sobre el próximo ingreso del nuevo frente frío 31 y la aproximación de otro sistema frontal a nuestro país.

Aquí te decimos cuándo ingresará el frente frío 31 y qué efectos ocasionará en la República Mexicana, para que tomes previsiones y cuides tu salud ante las bajas temperaturas.

Y es que además, actualmente varios estados mantienen afectaciones por la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 30, el cual se extenderá sobre el occidente del mar Caribe hoy, 27 de enero de 2026.

Este martes, la masa de aire ártico ocasionará chubascos y lluvias en el oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán

Continuará el evento de “Norte” en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Ingreso del frente frío 31 y aproximación del 32

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el próximo jueves 29 de enero, el nuevo frente frío 31 ingresará en la frontera norte de México, pero además un segundo frente frío (32) se aproximará al noroeste del territorio nacional.

“Ambos sistemas se asociarán con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones”, precisó.

En su reporte meteorológico extendido, el SMN agregó que el viernes, el frente frío 31 se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, además del sureste del país.

Mientras que la masa de aire polar que impulsará a dicho frente generará marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México

Por su parte, el frente frío 32 se extenderá sobre la península de Baja California, propiciando rachas fuertes de viento en la región.

Recomendaciones

Ante los efectos de los diversos fenómenos meteorológicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas:

Asegurar puertas y ventanas ante rachas de viento.

Retirar de azoteas y balcones cualquier objeto que pueda desprenderse y convertirse en un proyectil peligroso.

No transitar cerca de muros endebles o estructuras inestables.

Para quienes circulan por carreteras afectadas por bancos de niebla y suelo mojado: Encender luces intermitentes y reducir la velocidad para evitar accidentes

Ante las bajas temperaturas: Abrigarse en capas y proteger especialmente a grupos vulnerables para prevenir enfermedades respiratorias.

