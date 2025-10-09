Se Forma la Tormenta Tropical Raymond: Trayectoria del Nuevo Ciclón que Impactará México

Este jueves 9 de octubre de 2025 se formó la tormenta tropical Raymond, el fenómeno meteorológico número 17 que se desarrolla en el océano Pacífico en la actual temporada de ciclones tropicales, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Raymond se formó a partir de la depresión tropical Diecisiete-E, que esta mañana se ubicó frente a las costas de Guerrero.

Debido a su presencia en el Pacífico mexicano, las autoridades establecieron zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical, por lo cual aquí en N+ te informamos cuál es la ubicación exacta del ciclón, los efectos que ocasionará y la trayectoria que seguirá los siguientes días.

Y es que la actividad ciclónica continúa de manera intensa en esta cuenca oceánica, donde también se encuentra Priscilla, que se convirtió en un huracán categoría 2 pero ya se degradó a tormenta tropical.

Datos clave

La temporada de ciclones tropicales termina en noviembre 2025.

Las autoridades pronosticaron la formación de entre 16 y 20 ciclones tropicales en el Pacífico.

en el Pacífico. Hasta el momento se han formado 17 ciclones en este océano.

en este océano. De los 17 fenómenos meteorológicos, siete han sido tormentas y 10 huracanes .

y 10 . Los siguientes ciclones recibirán estos nombres: Sonia, Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

Actividad ciclónica en el Pacífico mexicano. Foto: Centro Nacional de Huracanes

¿Dónde se localiza Raymond?

A través de redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso con los detalles de la tormenta tropical Raymond.

Ubicación: Su centro se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a mil 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo.

Fuerza: Presenta vientos máximos sostenidos de 72 km/h y rachas de 95 km/h.

Desplazamiento: Se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

Activan zona de vigilancia por tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la extensa circulación y desprendimientos nubosos del ciclón ocasionarán lluvias fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y sur del territorio nacional.

Ante ello, se estableció zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades advirtieron que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Raymond será huracán e impactará México?

De acuerdo con los pronósticos del SMN, Raymond no evolucionará en un huracán, pero mantendrá su avance paralelo a las costas mexicanas e impactará territorio nacional como depresión tropical.

Se estima que se mantenga como tormenta hasta el 11 de octubre y después se degrade a depresión tropical; ese mismo día por la tarde impactaría México, previsiblemente en Baja California Sur.

Trayectoria prevista de la tormenta Raymond en el Pacífico. Foto: SMN

