¿Cobrarán por Captar Agua de Lluvia en CDMX? Esto Dice la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales

El proyecto de dictamen de la nueva Ley de Aguas Nacionales propone algunas reformas que han provocado preocupaciones previo a su discusión en la Cámara de Diputados. Una de ellas es lo que podría ocurrir con los sistemas de captación de agua de lluvia; esto dicen las autoridades.

Los cambios propuestos a la legislación derivaron en protestas y bloqueos carreteros por parte de la población. Mientras que las autoridades aseguran que la iniciativa traerá “grandes beneficios al campo”, debido a que se planea terminar con el acaparamiento, sobreexplotación y mercado negro.

"Nos permitirá también tener un sistema de concesiones mucho más ordenado, transparente, con plena certeza para todos los usuarios y con cero tolerancia a la corrupción", dijo el director de la Conagua, Efraín Morales.

Ahora bien, es importante saber que la actual normativa entró en vigor en 1992, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. El documento priorizó la privatización del agua.

Dicha legislación permitió que grandes empresas hicieran uso de los pozos. De hecho, se calcula que entre 1990 y 2000, el 60% de los derechos de agua de los ejidos de la Laguna pasaron a manos de compañías dedicadas a la producción de leche.

Además, en esta norma no se tomó en cuenta conceptos como “seguridad alimentaria” o el impacto de la contaminación en el medio ambiente.

Por esta razón, las autoridades aseguran que con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, se dejará de considerar el agua como una mercancía y el Estado tendrá el control sobre este bien. ¿Cómo lo harán?

¿Ley de Aguas Nacionales influirá en la captación de lluvia?

Las autoridades han mencionado que las reformas a la Ley del Agua buscan perseguir delitos como el robo de agua, que no estaba tipificado en la norma del 92. También se revisarán las concesiones actuales, ya que encontraron irregularidades.

Recordar que con la ley actual se permite la concentración de varios títulos de concesión en una o varias personas y con ello una gran cantidad de agua, mientras comunidades y pequeños y medianos productores no cuentan con el agua suficiente, aseguró Morales

Asimismo, el funcionario indicó que la nueva ley garantiza el binomio tierra-agua, que es un binomio inseparable para que las propiedades con títulos de concesión se puedan heredar o se puedan vender.

Y se respete el mismo volumen, mismo tiempo para el que fueron concesionadas y el mismo uso

También las reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan reconocer los miles de sistemas comunitarios que operan en el país de una manera tradicional y se facilita el acceso al agua a las comunidades, sobre todo a las comunidades más desprotegidas.

Tal es el caso de programas como Cosecha de Lluvia, que permite captar el agua de manera natural, mantenerla en contenedores para después distribuirla en hogares o escuelas.

Sobre este tema, las autoridades no han señalado algún cobro o cambio a este tipo de sistema.

Nuestro objetivo es que haya agua suficiente para garantizar el derecho humano, que haya agua suficiente para garantizar la producción de alimentos y que también contemos con agua para impulsar los proyectos que nos lleven al desarrollo nacional

Sugieren cambios a la iniciativa

En las últimas semanas se realizaron foros en estados y en el Congreso de la Unión para escuchar distintas posturas. En estos espacios plantearon modificaciones respecto a la propuesta presidencial, tales como:

Reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico sin fines de lucro.

Retiro de concesión a grandes usuarios que no paguen derechos.

Tipificación de la contaminación del agua como delito contra la salud.

Priorizar el derecho humano al agua.

El dictamen del paquete de reformas en materia de aguas enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra listo para ser discutido y para ser votado en la Cámara de Diputados.

