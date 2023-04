Peña Nieto Dio Permisos de Cannabis Ligados a Familia de Fox: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó hoy durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional que la administración del expresidente príista, Enrique Peña Nieto (EPN), otorgó diversos permisos a empresas de familiares del expresidente Vicente Fox Quesada para comercializar productos derivados de la cannabis.

"Cinco días antes de terminar el gobierno de Peña Nieto, la Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios] dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana, la mayoría [de ellos] para empresas vinculadas a la familia Fox", dijo el mandatario.

"Apenas ayer me informaron… Todos los días se descubren este tipo de cosas y desde luego que se va a presentar denuncia, claro que sí. Se va a hacer la investigación", añadió.

"Como engañaron, manipularon a millones de gentes, de que iba a haber un cambio y no quieren dar su brazo a torcer, no aceptan que es de sabios cambiar de opinión... Ayer me informó el director de Cofepris, porque habían sótanos ahí, en la Comisión", sentenció.

Al momento de publicación de este artículo, el expresidente Vicente Fox Quesada no ha emitido respuesta.

Con información de N+

JCG