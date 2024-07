Comisión Permanente Discute Reforma al Poder Judicial y Salida de Ministra Piña

El pleno de la Comisión Permanente discutió nuevamente de manera preliminar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, de cara al próximo foro que se llevará a cabo el 9 de julio, en Chiapas.

Durante la sesión de este miércoles, los legisladores de oposición llevaron a la tribuna el tema de la salida de la ministra Norma Piña de la Presidencia de la Suprema Corte.

Al respecto, Julia Jiménez, diputada del PAN, externó su solidaridad a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, frente a lo que llamó una estocada a la República:

Destacaron que la voluntad popular no ha mandatado una reforma constitucional y que se debe construir una visión de Estado respetando el pacto democrático.

Por su parte, el senador del PRD, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que hay un golpe de Estado en el Poder Judicial, luego de la posición que tuvo la ministra Yasmín Esquivel.

Hay un golpe, para así decirlo, un golpe de Estado dentro y fuera del Poder Judicial en marcha, puede no acompañarse, puede no gustarse, pero que se genere una discusión porque una mujer de ese tamaño no se somete a la discusión política, me parece peligroso. No es cierto que la voluntad popular haya dado per se y por sí, el mandato de la reforma en la Constitución, no es así