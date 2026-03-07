¿Cómo Checar mis Puntos de Infonavit en Marzo 2026? Este es el Paso a Paso

Si estás pensando en estrenar casa este año y si eres trabajador derechohabiente, debes saber que el Infonavit ha implementado cambios para facilitar el acceso a la vivienda.

Y es que el tradicional sistema de los 1,080 puntos evolucionó hacia un modelo mucho más ágil.

Aquí te explicamos paso a paso cómo consultar tu situación actual en puntos desde tu celular o computadora.

¿Qué es el esquema T100?

A diferencia de años anteriores, en 2026 el Instituto simplificó las reglas. Bajo el nuevo esquema T100, el puntaje requerido se redujo drásticamente, lo que permite a trabajadores con menos tiempo de cotización, es decir, ahora solo son 6 meses continuos, pueden precalificar.

Es importante destacar que los factores que más pesan ahora son tu estabilidad laboral, el ahorro en tu Subcuenta de Vivienda y, sobre todo, el comportamiento de pago de la empresa donde trabajas.

¿Cómo checo mis puntos de Infonavit?

Antes que nada , recuerda que el proceso es 100% digital y gratuito, por lo que no necesitas gestores; solo sigue estos pasos:

Ingresa a "Mi Cuenta Infonavit" en el sitio oficial.

Inicia Sesión: Introduce tu Número de Seguridad Social (NSS) y tu contraseña. Si aún no tienes cuenta, solo necesitas tu CURP, RFC y NSS para registrarte en 5 minutos.

Ve a la sección "Quiero un crédito": En el menú principal, selecciona la opción "Precalificación y puntos".

Elige el motivo para el que quieres tu crédito: El sistema te preguntará si quieres comprar una vivienda, construir en terreno propio o remodelar.

Revisa el resultado: El portal te dirá de inmediato si ya cumples con los 100 puntos del nuevo modelo y el monto máximo que te pueden prestar.

Recuerda, el puntaje lo genera el sistema automáticamente basándose en tu información real ante el IMSS e Infonavit, por lo que es importante evitar caer en promesas de personas que dicen que pueden aumentar tus puntos.

