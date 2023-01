¿Presidenta Feminista? Así Ha Votado Norma Piña en la SCJN

La ministra Norma Piña se convirtió en la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su discurso al tomar posesión dijo que rompió un importante techo de cristal, que representaba a las mujeres y que se sentía acuerpada por todas, pero, ¿de verdad Norma Piña es feminista? ¿Cómo ha favorecido con su trabajo a las mujeres y qué se espera de ella como presidenta?

De acuerdo con un análisis realizado por Adriana Aguilar, investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia de la organización civil México Evalúa, la ministra tiene un registro importante de votos que favorecen a las mujeres.

De la revisión del registro de sentencias relevantes aprobadas en materia de género que se encuentran en el portal de la SCJN y que han sido emitidas por el Pleno y la Primera Sala, de 2016 a 2022 (tiempo en que ha sido ministra la nueva presidenta) se advierte que de las 48 sentencias, Norma Piña Hernández votó a favor del proyecto aprobado en 45 de los casos, en siete de ellos de hecho fue la ponente.

Aunque la ministra presidenta votó en contra de un proyecto de resolución que pedía la despenalización del aborto en Veracruz. Pero su argumento fue que la petición se hacía a través de un amparo de inconstitucionalidad, pero resulta que el amparo no era la vía para resolver este tema porque no se trataba de una omisión legislativa.

Lo que sucede, dice María Elisa Franco Martín del Campo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es que la ministra presidenta Norma Piña tiene muy clara la agenda de los derechos de las mujeres, pero también es una juzgadora técnicamente muy sólida.

“Es cierto, en ese caso ella votó en contra, pero había una razón jurídica, no es que hubiera tenido un cambio de criterio con el tema de fondo de la despenalización del aborto, es que había una cuestión de procedencia”, precisa Franco Martín del Campo.

Sus casos como responsable del proyecto

En cuanto a los casos en los que la ahora ministra presidenta fue la ponente (responsable del estudio y formulación de los proyectos de resolución) están, por ejemplo, la Acción de Inconstitucionalidad 16/2016, que promovió entonces la PGR contra el estado de Tabasco, por permitir la maternidad subrogada.

En este caso el Pleno resolvió en favor de esta práctica siempre y cuando se realice con respeto a la autonomía del ejercicio de la capacidad reproductiva de la mujer gestante.

Lo que Piña argumentó en este caso fue que la inseguridad jurídica en que se encuentra esta cuestión empuja a la clandestinidad, al abuso de las mujeres contratadas para esto y deja a los menores en desprotección. La Corte llamó al Congreso y a los estados a que legislaran “de manera urgente y prioritaria” sobre el tema.

Sin embargo, este ha sido un caso polémico, de hecho redes y colectivas feministas abolicionistas se manifestaron dos días después del fallo de la Corte en el centro histórico de la Ciudad de México, para señalar que “las mujeres, las niñas y los niños no son mercancía” y que al buscar regular esta práctica se deshumaniza, objetiva y comercializa a las mujeres y las infancias.

Piña Hernández también fue ponente en la sentencia en la que se otorgó el amparo a una mujer a quien se le esterilizó bajo engaños en un hospital del IMSS, en Jalisco. De acuerdo con el expediente judicial, el personal del IMSS hizo firmar a Sonia un consentimiento para que le realizaran una ligadura de trompas, como método anticonceptivo permanente, pero con amenazas e información falsa.

Isabel Fulda, subdirectora del Grupo dé Información en Reproducción Elegida (Gire) dice que en la Suprema Corte de Justicia no se había tenido un caso tan claro que tuviera que ver con violencia obstétrica y sobre todo con el consentimiento informado, que tiene que cumplir con ciertos criterios: que se dé de manera libre, que la persona entienda perfectamente qué está consintiendo, que no esté en estado de shock o de alerta. “Esa concepción más robusta de lo que implica el consentimiento informado no lo habíamos visto desde la Corte”.

Un tercer caso en el que Norma Piña fue ponente es en el que la Primera Sala decidió otorgar el amparo a una mujer que no fue llamada a juicio en un caso en el que estaban en juego bienes que pertenecían a la sociedad conyugal de ella y su exmarido. La Sala consideró que la normatividad del estado de Chihuahua privilegiaba a los hombres en la administración de los bienes.

Sus votos a favor

La ministra Norma Piña votó a favor de la despenalización del aborto en septiembre de 2021. La Corte declaró en este caso la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de ella.

La Corte resolvió, con el voto de Norma Piña incluído, que criminalizar de forma absoluta el aborto es inconstitucional. “La ministra Piña fue más allá incluso de lo que decía el proyecto argumentando que en general el aborto tenía que dejar de entenderse en términos penales, lo que puso sobre la mesa es que tendría que sacarse por completo de los códigos penales”, dice Fulda.

Piña Hernández también ha votado a favor en casos de derecho al acceso a los servicios de salud en la interrupción legal del embarazo, a la autonomía reproductiva de las mujeres, a una vida libre de violencia, a la paridad de género y al debido proceso.

María Elisa Franco dice que, en general, ha sido consistente con la agenda de los derechos de las mujeres, tanto en su votación como en los proyectos que ha presentado. “Es una jueza constitucional que utiliza la perspectiva de género, desmontando estereotipos”.

Entre los casos en los que ha votado a favor, más allá del aborto, señala el análisis de México Evalúa, está el de una mujer que al divorciarse solicitó compensación por el 50% de los bienes adquiridos durante 40 años de matrimonio, pues no pudo ejercer su profesión en igualdad de condiciones que su esposo.

La Primera Sala de la Corte, con el voto a favor de Norma Piña, determinó que debía ser compensada por doble jornada laboral, ya que quien se dedica al cuidado del hogar ve limitada su capacidad para adquirir bienes durante el matrimonio.

La finalidad de la institución con este fallo fue reivindicar el valor del trabajo doméstico y de cuidados, largamente invisibilizado, y asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges.

Respecto a qué esperar ahora que es presidenta, Franco Martín del Campo dice que lo que se puede esperar del trabajo de la ministra en estos temas de género, es la misma congruencia que ha mostrado hasta ahora. “Es la primera mujer en ocupar este cargo de presidenta de la Suprema Corte, pero es una mujer que además tiene la agenda de los derechos humanos de las mujeres muy presente, no es que de pronto haya empezado a hablar de feminismo, y lo que se espera es que siga así”.

La subdirectora de Gire dice que una de las grandes oportunidades de la designación de Piña es que más allá de que sea presidenta de la Corte se vuelve también quien dirige el Consejo de la Judicatura Federal “y ahí podemos ver una gran oportunidad liderando el Poder Judicial en términos de igualdad de género, para acceder a la carrera judicial, para conciliación de la vida personal y laboral, por ejemplo”.