Cómo Saber Si Ya Está Mi Tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar: 3 Formas de Revisar para Entrega

Ya dio inicio la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y para todas las adultas mayores que buscan cómo saber si ya está su medio de pago, acá te decimos cuáles son las tres formas de checar tu estatus, para que sepas si te toca recibirla en octubre o noviembre 2025, pues en la página oficial de la Secretaría del Bienestar aún no hay información disponible.

Para aclarar el mayor número de dudas posibles, en una nota ya te dijimos cómo checar el estatus de tu Tarjeta Bienestar con CURP, qué piden y dónde hay entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 2025. Además, también te enlistamos la posible ubicación de los módulos del Bienestar en CDMX, donde se lleva a cabo la dispersión de credenciales.

¿Cómo saber si ya está mi Tarjeta de Bienestar de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años?

Existen tres formas de saber si ya está lista tu Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, para que la puedas recoger en octubre o noviembre 2025. Las opciones que tienen las nuevas beneficiarias son las siguientes:

Checa en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar .

. Estar al pendiente del mensaje SMS que recibirán todas las adultas mayores de 60 a 64 años que realizaron con éxito su registro al programa social y que recibieron un talón morado.

de 60 a 64 años que realizaron con éxito su registro al programa social y que recibieron un talón morado. Llamar a la línea del Bienestar: 800 639 42 64 en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

¿Cómo checar estatus de tarjetas Pensión Mujeres en la página oficial de la Secretaría del Bienestar?

Durante la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, la titular de la secretaría, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que además del mensaje que le va a llegar a todas las beneficiarias al número que dejaron anotado en su registro, también es posible saber a cuándo acudir por tu Tarjeta del Bienestar con estos pasos:

Entra a la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar. Presiona el buscador con CURP (cuando esté habilitado), para que sepan día, hora y lugar al que deberán ir por su tarjeta. Recuerda llevar tu talón morado y una identificación oficial al momento de ir por tu Tarjeta Bienestar.

Hasta el momento, aún no está disponible el buscador con CURP, pero si las beneficiarias aún no saben si ya está lista su Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, no te preocupes, pues al tratarse de un programa universal todas las adultas mayores de 60 a 64 años que se hayan inscrito, formarán parte del apoyo económico de 3 mil pesos en este 2025.

