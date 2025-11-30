Dan a Conocer Acciones y Resultados del Plan Michoacán Por la Paz y Justicia

Este domingo 30 de noviembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezó una conferencia de prensa en el Cuadrilátero de la dependencia, ubicado en avenida de las Torres, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Durante su mensaje, el funcionario presentó un informe detallado sobre los avances en materia de seguridad en el estado de Michoacán, una de las regiones con mayores retos en el combate al crimen organizado.

García Harfuch destacó que, como parte de la estrategia federal, en Michoacán se ha incrementado el estado de fuerza con el despliegue de más de 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la propia SSPC. Todos ellos, afirmó, operan de manera conjunta y coordinada con las autoridades locales para reforzar las tareas de vigilancia, prevención del delito y reacción ante emergencias.

Asimismo, informó que equipos especializados en investigación e inteligencia han sido enviados a la entidad. Estos grupos cuentan con herramientas tecnológicas avanzadas que permiten dar seguimiento puntual a objetivos prioritarios, identificar redes delictivas y combatir delitos como la extorsión, uno de los problemas recurrentes en la región.

El titular de la SSPC explicó que también se han puesto en marcha acciones para fortalecer a las corporaciones estatales, incluyendo la policía y la fiscalía, mediante procesos de capacitación, entrega de equipamiento y operativos conjuntos bajo supervisión del Gobierno de México.

Detienen a 932 personas relacionadas con delitos de alto impacto

Como parte de los resultados obtenidos, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 han sido detenidas 932 personas relacionadas con delitos de alto impacto. Además, se han asegurado cerca de 23 toneladas de droga, un total de 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 laboratorios, cifras que, dijo, reflejan el compromiso de las autoridades federales y estatales por recuperar la seguridad en Michoacán.

