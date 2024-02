"Hay Que Alejar al Poder Judicial de la Política", Pide Ministro de la SCJN

En Querétaro, este 5 de febrero de 2024, se llevó a cabo la ceremonia por el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Durante su discurso, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán indicó que se debe alejar al Poder Judicial de la política y que por encima de la Constitución no puede estar nadie.

La esencia misma de la magistraturas es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte en un juego de las pasiones. Agrego yo: militancia y judicatura no son afines

Agregó que la figura del magistrado es radicalmente distinta a la de un legislador.

Explicó que el magistrado no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social.

En esta ceremonia también estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alcalde citó a Francisco Zarco, quien afirmó que la administración de justicia ha sido un monopolio de los sabios con título.

“El más elocuente de los diputados Francisco Zarco y su claro diagnóstico de quienes se encargaban de la administración de justicia de la época y cito: en cuanto a los elegidos, desde que somos independientes la administración de justicia ha sido monopolio de los sabios con título; de los hombres instruidos; de los letrados. ¿Y qué ha sido de la administración de justicia? Un caos, un embrollo inamovible en medio de nuestros cambios. Ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas que aún se tienen en la sabiduría oficial”, manifestó Luisa María Alcalde.

La secretaria de Gobernación también habló de las propuestas de reformas que esta tarde anunciará el presidente López Obrador.

Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde junto con las de los últimos cinco años son el camino de regreso al pacto social fundamentado desde el pacto federal.

Dijo que se trata de un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución.

“Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39: todo poder público dimana del pueblo. El humanismo mexicano es el derecho a ser feliz, a tener oportunidades y construir de forma libre nuestro proyecto de vida”, destacó la funcionaria.

