Continúa la Persecución a Periodistas que Han Documentado Corrupción en Campeche y Veracruz

La persecución en contra de periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios de los gobiernos de Campeche y ahora también de Veracruz en donde se persigue a quienes han documentado el abuso de poder y la corrupción en estas entidades, continúa.

El Tribunal Superior de Justicia de Campeche sentenció a dos periodistas y dos medios de comunicación a pagar 2 millones de pesos a la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, como reparación por supuesto daño moral.

Los periodistas Joel Ynurreta Priego, Abraham Alberto Martínez Caamal, y los medios 'La Neta de Campeche' y el periódico 'Por Esto Online' de Yucatán fueron denunciados en agosto de 2022 por publicar reportajes sobre la corrupción y desvío de recursos en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, a cargo de Marcela Muñoz. Hace dos semanas, los afectados recibieron la notificación.

El Tribunal también ordenó eliminar las publicaciones que hacen referencia al enriquecimiento ilícito de la funcionaria y de sus hijos, que trabajan en el gobierno de Campeche y se exhortó a los periodistas "a que se abstuvieran de continuar publicando en plataformas sobre la funcionaria".

Video: Sigue Persecución en contra de Periodistas que Han Documentado Abuso de Poder y Corrupción

En agosto del año pasado, tres periodistas, entre ellos Abraham Martínez y su hermano Carlos, fueron forzados por el Tribunal Electoral de Campeche a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Sansores, por emitir expresiones que constituyeron supuestamente "violencia política en razón de género".

En abril del 2025, policías detuvieron con violencia al director del diario ‘Tribuna’, el periodista Jorge González, de 72 años. Meses después fue vinculado a proceso por supuesto delito de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Sansores y se ordenó el cierre del medio de comunicación.

También se prohibió a Jorge González a ejercer su profesión. Por temor, dice, no sale a la calle.

Hace unas semanas la Fiscalía de Campeche reabrió el caso. Busca encarcelar al periodista por dos años, que indemnice a la gobernadora Sansores y que desaparezca el medio de comunicación. El 10 de febrero tendrá una nueva audiencia.

Veracruz

En Veracruz se vive también una situación preocupante. El periodista policiaco Rafael León Segovia, conocido como ‘Lafita’ fue detenido, el 24 de diciembre de 2025 por la Fiscalía Regional en Coatzacoalcos, acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía argumentó que "el periodista llegaba antes que las autoridades a las escenas del crimen". Fue vinculado a proceso y permaneció seis días en el penal. Le fincaron prisión domiciliaria, durante un año y bloquearon su portal de información. El pasado 23 de enero obtuvo su libertad pero teme por su vida por haber denunciado corrupción en la Policía y la Fiscalía del estado de Veracruz.

Con información de Fátima Monterrosa

