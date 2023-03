La Crónica de la Manifestación 'Mi Voto No se Toca'

Este domingo 26 de febrero de 2023 se realizó la concentración "Mi voto no se Toca", en el Zócalo de la Ciudad de México, en diversas ciudades del país y en algunas del mundo.

En el Zócalo de la Ciudad de México, los oradores coincidieron en la importancia de defender al INE y se manifestaron en contra del Plan B de las reformas electorales.

El INE no se toca, nuestro voto no se roba (...)se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder y hoy quieren matarlos para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir