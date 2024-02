¿Cuál fue la primer moneda acuñada en México?

Ejemplares de este tipo de monedas son ofertadas en sitios de compra-venta | Foto: MercadoLibre

Características de la moneda

Las primeras monedas enfuerondespués de la fundación de laen el país en mayo de 1535. Esta misma, fue la primera en existir en América. Su instalación fue en lo que ahora se conoce como la calle Monte de Piedad, en la).De acuerdo con el), las primeras monedas en el país fueron las del tipo 'Carlos y Juana". Fueron nombradas así por el nombre de los reyes. Están escritos en latín (Carolus et Iohana Reges) y vienen en el anverso de las.Estos primeros modelos de monedas fuerona martillo, por lo que no quedaban completamente redondas. Otro dato de estas piezas es que, por la época de la explotación minera, eran hechas en plata con distintas denominaciones para su uso.Una de las principales señas particulares de la primera serie de 'Carlos y Juana' es que tienen grabados sus nombres en tipografía gótica en la parte frontal de la moneda; además, aparece un escudo de Castilla, León y Granada junto con la leyenda 'Carlos y Juana Reyes de España e Indias'.En la parte posterior, se observan dos columnas de Hércules coronadas unidas por la leyenda en latín Plus Ultra (más allá).https://youtu.be/OVyuY6itWUwActualmente, este tipo deson muy codiciadas entre los coleccionistas. En sitios de compra-venta en línea, las piezas llegan a alcanzar precios entre 2 mil y 22 mil pesos. Todo esto depende de las condiciones en las que se encuentre la moneda.