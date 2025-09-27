¿Cuándo Cae el Pago del Aguinaldo de la Pensión IMSS e ISSSTE?

El aguinaldo 2025 para pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está próximo a llegar a las cuentas de los beneficiarios, por lo que te damos los detalles de cuándo caerá este beneficio de fin de año.

Cabe recordar que el IMSS establece que el pago mínimo del aguinaldo es de 7 mil 3 pesos para zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos para el resto del país.

Mientras que el ISSSTE, el mínimo garantizado es de 6 mil 121 pesos, pues la Ley del Seguro Social garantiza que ningún beneficiario de pensión reciba menos de dichas cantidades.

Qué Puedes Hacer Si No te Pagan tu Aguinaldo

¿Quiénes son los pensionados que reciben aguinaldo 2025?

La Ley del Seguro Social establece que el aguinaldo de 2025 y cada año es para quienes cumplan ciertos requisitos.

La principal es que te hayas jubilado bajo la Ley 73 del Seguro Social, que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, en modalidades de cesantía en edad avanzada o vejez.

Otra de las condiciones es que los jubilados tengan entre 60 y 65 años, tener el período mínimo de cotización, estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social, no tener empleo remunerado y haber registrado su pensión antes del 1 de julio de 1997.

Es importante recordar que quienes cotizan bajo la Ley 97 del Seguro Social no tienen derecho al pago de aguinaldo, salvo quienes optaron por renta vitalicia incluida en su contrato con la aseguradora que hayan elegido.

¿Cuándo cae el pago del aguinaldo 2025 para pensionados del IMSS e ISSSTE?

En noviembre de 2025 el aguinaldo para pensionados del IMSS se entregará junto con la pensión mensual, la cual está programada para el 3 de noviembre según el calendario oficial.

En algunos casos, el pago del aguinaldo para pensionados del IMSS puede fraccionarse, por lo que recibirían la primera parte en noviembre y la segunda parte del aguinaldo hasta enero de 2026.

En el caso de los pensionados del ISSSTE, los depósitos se realizarán en tres partes. La primera parte del aguinaldo de 2025 les caerá junto con su pago de la pensión el 31 de octubre, la segunda parte en la primera quincena de noviembre y el resto en enero del próximo año.

