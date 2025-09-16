Aguinaldo de Jubilados IMSS: ¿Cuándo Depositan en 2025? Fecha, Monto y lo que Debes Saber

Avanza la segunda mitad del año y con ésta se acercan los meses donde caerá dinero extra a las cuentas de los jubilados. Para que estés atento al calendario, en N+ te decimos cuándo depositan el aguinaldo a pensionados del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en 2025.

Recuerda que actualmente existen dos modalidades para pensionarte por el IMSS, y cada una determina las condiciones que se deben cumplir para el otorgamiento de una pensión. Mientras que el Régimen 1973 aplica a todas aquellas personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

El Régimen de 1997 es efectivo para las personas que comenzaron a cotizar a partír del 1 de julio de 1997.

¿Cuándo depositan el aguinaldo a pensionados del IMSS en 2025?

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social que estén inscritos en el Régimen de la Ley 73 del IMSS tienen derecho a recibir aguinaldo.

Es decir que todas aquellas personas que estén pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a recibir este pago.

El depósito del aguinaldo a los pensionados del IMSS se hace en el mes de noviembre. Sin que hasta el momento exista una fecha exacta dada por el organismo.

¿Cuál es el monto del aguinaldo para pensionados del IMSS en 2025?

Este pago se hace de forma anual y es equivalente a una mensualidad de la cuantía de la pensión del beneficiario, sin importar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, establece el IMSS.

Es decir que no se trata de una cifra universal, sino que depende totalmente del monto que reciba cada uno de los pensionados de forma mensual.

¿A qué Régimen de Pensión del IMSS estás inscrito? De éste dependerá si te toca o no aguinaldo. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuándo cae el pago de octubre 2025 de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el Calendario de Pagos de Pensiones 2025 compartido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el trabajo restan tres depósitos a beneficiarios de la Pensión IMSS para el año en curso.

De modo que el pago del mes de octubre se verá reflejado el 1 del mismo mes. Mientras que el depósito del mes siguiente caerá el 3 de noviembre y el de diciembre hasta el 1.

La cantidad correspondiente se ve reflejada en el número de cuenta que entregó el pensionado al IMSS.



