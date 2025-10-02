Resultados EGEL Ceneval 2025: ¿Cuándo y Dónde Salen? Este Día de Octubre los Publican

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) está próximo a dar a conocer los resultados del Examen EGEL 2025, instrumento que evalúa de forma integral los conocimientos y habilidades indispensables para los recién egresados de Licenciatura. Y en N+ te damos a conocer cuándo se publicarán y cómo consultarlos.

A través de su página oficial, el Ceneval da a conocer que el Examen EGEL está conformado por dos secciones: una disciplinar y otra transversal, que se enfoca en el desarrollo de competencias en lenguaje y comunicación. Y la modalidad de aplicación "Desde casa" aplica para público en general.

¿Cuándo salen los Resultados Ceneval del Examen EGEL? Calendario 2025

El Ceneval publicó un Calendario en el que detalló las fechas de registro, aplicación y entrega de resultados durante 2025. De modo que las personas que resolvieron el examen entre el 1 y 5 de septiembre serán quienes puedan consultar sus resultados el próximo 7 de octubre de 2025.

Éste será el último día de entrega de resultados en 2025. Dado que la próxima fecha que contempla el calendario para publicación de resultados del examen EGEl de Ceneval será el 26 de enero de 2026. Luego de que la fecha de aplicación será del 8 al 11 de diciembre de 2025.

Aunque pidió paciencia a los estudiantes de Fisioterapia, toda vez que los resultados EGEL Plus de esta licenciatura está programada para el 26 de febrero de 2026.

¿Dónde y cómo consultar los Resultados Ceneval del Examen EGEL?

Los resultados se publican en la página web del Ceneval en el apartado "Consulta de Resultados". Es importante conocer que estos estarán disponibles 20 días hábiles después de la presentación del examen. Aunque los días pueden variar de acuerdo con los requerimientos, detalla el Centro Nacional.

Los estudiantes pueden consultar los resultados de su examen EGEL 2025 con los siguientes pasos:

Entrar a la página oficial de Ceneval y selecciona "Consulta de Resultados"

y selecciona "Consulta de Resultados" Ingresar nombre y primer apellido, tal cuál aparece en el pase de ingreso que se generó en el Registro

Colocar el número de folio

Dar clic en "Enviar"

¿Cuáles son los errores más comunes que dificultan la consulta de Resultados Ceneval 2025?

Dado que algunas personas han presentado dificultades al momento de consultar los resultados, el Ceneval publicó una video orientación en TikTok. E hizo un llamado a aquellas personas que tengan dudas, a ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico informacion@ceneval.edu.mx

Datos Incorrectos (Deben de aparecer tal cuál están registrados en el Pase de Ingreso) Investigación en Proceso (si durante la aplicación se detectaron conductas prohibidas, los resultados pueden atravesar un proceso de revisión) Sesión Incompleta (para poder verificar los resultados, es necesario concluir todas las sesiones del examen) Tipo de Aplicación (La Universidad donde cursaste la Licenciatura puede pedir que los resultados salgan en otra fecha o plataforma)



Historias Recomendadas