¿Cuántos Días Festivos Oficiales Tiene Diciembre 2025? Esto Dice la LFT sobre Pago Triple

Se acercan las vacaciones de fin de año y con ello el descanso de millones de personas, pero no de todas, pues la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla, como la Secretaría de Educación Pública, tantos días de descanso obligatorio. En N+ te damos a conocer cuántos días festivos hay en diciembre y cuáles son.

Con la cuenta regresiva ya iniciada para los días de asueto en escuelas, también hay duda de cuáles son las fechas en las que por ley no se debe trabajar y, en caso de hacerlo, recibir un pago triple.

Como debes de saber, en la LFT se establecen las jornadas de trabajo y los días de descanso obligatorio, pues es la normativa principal en México que regula las relaciones laborales, estableciendo los derechos y obligaciones tanto de empleadores como de trabajadores en el sector público y privado.

¿Cuáles son los días festivos en diciembre 2025?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el único día festivo es el 25 de diciembre, que se celebra Navidad.

A pesar de que hay dudas porque en este doceavo mes del año se realizan algunas de las fiestas más populares del año en México, como el Día de la Virgen de Guadalupe, Nochebuena o Nochevieja, hay cuestionamientos acerca de si estos son feriados oficiales.

A estas preguntas también se suma si el día 1 de diciembre es festivo, debido a que en la legislación laboral está incluido en la lista de descansos obligatorios.

Sin embargo, el único día festivo oficial este año es el jueves 25 de diciembre, puesto que el 1° cambió a octubre, por la transferencia del Poder Ejecutivo Federal, y solo se realiza cada seis años.

¿Quiénes cobran pago triple en día festivo?

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, en los casos que los patrones soliciten la presencia de trabajadores en sus actividades, los empleados quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

Es decir, los trabajadores que realicen sus actividades con normalidad, deberán recibir un pago triple reflejado en su siguiente fecha de pago.

