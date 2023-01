Culiacanazo: El Fallido Operativo para Detener a Ovidio

La captura de Ovidio Guzman ocurre poco más de tres años después de aquel episodio del 17 de octubre de 2019 donde hubo una violentísima reacción criminal en Culiacán a la detención del hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, a tal grado que las autoridades federales decidieron dejarlo libre. El episodio es conocido como el 'Culiacanazo'.

La tarde del 17 de octubre de 2019, Ovidio Guzmán López fue detenido en una casa del sector Tres Ríos de Culiacán; minutos después, fue liberado, las imágenes de ese momento fueron difundidas un día después por la Sedena.

Nicolás Celis,habitante de Culiacán, dijo:

Un testigo de la balacera narró:

Los delincuentes amenazaban con hacer estallar pipas de gas e intentaron atacar una unidad habitacional de familias de militares. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo:

Días después de los hechos violentos, el 30 de octubre, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que se tomó la decisión de retirar a las fuerzas federales para evitar una guerra y el derramamiento de sangre

Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada, cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas

Yo tomé la decisión porque no quisimos arriesgar al pueblo; tengo mi conciencia tranquila porque, cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes y dije no. Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz