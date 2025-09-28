Calendario Escolar 2025-2026: Estos Son los 15 Días que SEP Suspende Clases el Resto del Ciclo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene 17 días de suspensión de clases, contando feriados oficiales, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y jornadas administrativas, en el calendario escolar 2025-2026, de los cuales, a partir de octubre, quedan 15.

En el mes 10 del calendario solo hay un día sin clases, debido al Consejo Técnico Escolar, el cual cae en el viernes 31 de octubre de 2025.

¿Cuáles son los días festivos oficiales del calendario escolar en el ciclo escolar 2025 - 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria por ser días feriados oficiales a nivel nacional:

Lunes 17 de noviembre de 2025 – Revolución Mexicana. Lunes 2 de febrero de 2026 – Se recorre al lunes por el día de la Constitución Mexicana. Lunes 16 de marzo de 2026 – Se recorre el lunes por el Natalicio de Benito Juárez. Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo. Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla. Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro.

Fechas sin clases por Consejos Técnicos Escolares

En los días de Consejo Técnico Escolar (CTE), donde personal docente realiza evaluaciones pedagógicas y estrategias de enseñanza, los alumnos no tienen clases, y según el calendario escolar estos son los días que restan del ciclo.

31 de octubre de 2025 28 de noviembre de 2025 30 de enero de 2026 27 de febrero de 2026 27 de marzo de 2026 29 de mayo de 2026 26 de junio de 2026

Días que se suspenden clases por registro de calificaciones

Además, el calendario escolar de la SEP también señala días para el registro de calificaciones, en las que no habrá clases:

14 de noviembre de 2025 13 de marzo de 2026 3 de julio de 2026

Además de días de suspensión de clases, están las vacaciones. ¿Cuándo serán?

Las vacaciones de invierno este año serán del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 y las clases se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026.

Mientras que las vacaciones de Semana Santa serán del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, y la reanudación de actividades será el lunes 13 de abril.

