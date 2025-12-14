Declaran Culpable a María Elena Martínez, Exedil de Amanalco de Homicidio Calificado

María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, fue declarada culpable del delito de homicidio calificado en agravio de su síndico municipal y chofer, respectivamente, quienes fueron privados de la vida por órdenes directas de la entonces funcionaria el pasado 25 de enero de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las víctimas se encontraban en el ejercicio de sus funciones públicas y, por instrucciones de su superior jerárquica, fueron enviadas a una zona considerada de alto riesgo, dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región. Tras su traslado, ambas personas no regresaron con vida.

Ordenó a un grupo criminal de Michoacán asesinarán a los dos hombres

Las investigaciones ministeriales permitieron establecer que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con origen en el estado de Michoacán que privaran de la vida al síndico municipal, con el objetivo de mantener el control de las decisiones al interior de la administración municipal.

La ex alcaldesa fue detenida como resultado de acciones operativas y de investigación coordinadas entre la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el marco de la Operación “Enjambre”, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Fijan el próximo martes para conocer su sentencia

Con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó la responsabilidad penal de María Elena Martínez Robles en el delito de homicidio calificado y fijó el próximo martes como fecha para la audiencia de individualización de sanciones, en la que se dará a conocer la pena correspondiente.

Hasta el momento, las acciones conjuntas de la Operación “Enjambre”, encabezadas por el Gobierno de México a través de la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como por el Gobierno del Estado de México mediante la SSEM, han derivado en sentencias condenatorias contra 10 de los 16 objetivos detenidos.