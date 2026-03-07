Desmantelan Laboratorio de Drogas en Guerrero; Aseguran Más de 2 mil Dosis de Narcóticos

Autoridades federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el estado de Guerrero, además de asegurar miles de dosis de narcóticos en dos operativos realizados en la región de la Costa Grande.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de trabajos de inteligencia dirigidos a debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas

El primer operativo se llevó a cabo en la localidad de La Cuadrilla, en el municipio de Técpan de Galeana, donde las fuerzas federales ubicaron un laboratorio clandestino. En el sitio fueron asegurados aproximadamente 300 kilogramos de droga sintética, así como 150 kilogramos adicionales en proceso de secado.

Laboratorio clandestino en Guerrero. Foto: Defensa

Además, las autoridades encontraron 24 mil litros de precursores químicos y cerca de 20 mil kilogramos de sustancias químicas sólidas, presuntamente utilizadas para la fabricación de narcóticos.

En el lugar también se localizaron diversos equipos empleados en la producción de droga, entre ellos centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, mezcladoras, ventiladores, bombas de agua y alrededor de 50 tinas con capacidad de 200 litros, así como dos plantas de luz. Todo el material fue destruido para evitar que volviera a ser utilizado por grupos delictivos.

Afectación ecnómica a los 309 mdp

De acuerdo con estimaciones oficiales, el aseguramiento representaría una afectación económica cercana a los 309 millones de pesos para las organizaciones criminales.

En una segunda acción, realizada durante patrullajes en las inmediaciones del poblado Llanos de la Puerta, en el municipio de Petatlán, personal naval localizó dos bolsas con droga. En su interior había 1,300 dosis de marihuana, 700 dosis de cocaína y 20 dosis de metanfetamina.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

