Las 5 Noticias Más Importantes de Despierta con Danielle Dithurbide Hoy 26 de Agosto de 2024

1. Regresan a clases miles de estudiantes para ciclo escolar 2024-2025

Este lunes regresaron a clases miles de estudiantes en México, para dar inicio al nuevo ciclo escolar 2024-2025, sin embargo, en algunas escuelas no fue así. En Apodaca, Nuevo León, algunos alumnos de primaria tuvieron que volver a sus casas por falta de salones y bancas. Mientras que en Acapulco, Guerrero, algunos planteles educativos empezaron con carencia de servicios como agua potable y luz.

2. Reportan desaparición de 3 mujeres y 1 bebé en Tláhuac

Autoridades reportaron la desaparición de Quetzalli Angeli Mancera, de 17 años; María Alejandra Reyes del Valle, de 22; Ana Luisa Vergara Pineda, de 49; y Aadara Juliet Mancera Reyes, de 1 año, en la alcandía Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX), quienes fueron vistas por última vez el 21 de agosto de 2024 en la colonia San Nicolás Tetelco.

3. Chalco, 25 días bajo el agua

Las lluvias de las últimas horas mantienen a Chalco, Estado de México, bajo el agua; los habitantes están desesperados después de que llevan 25 días viviendo en condiciones insalubres y entre olores fétidos.

4. La era Biden: La Convención Demócrata

En el lunes de análisis, Javier Tello calificó como “exitosa” la Convención Nacional Demócrata, que se realizó la semana pasada en Chicago, Illinois, y en la que Kamala Harris aceptó la candidatura a la Presidencia de Estados Unidos y terminó con unidad; el internacionalista destacó que la vicepresidenta estadounidense “no comete errores y todo le está saliendo bien”.

5. Entrevista con S.B.S.

Alix Aspe entrevistó al grupo S.B.S., famoso por su canción Sigue al líder (Follow the leader) que se ha bailado en bodas, XV años y todo tipo de fiestas; presentaron a su nuevo integrante y su tour The leader is back, con el que recorrerán México.

