Desplazados de Guerrero que Buscaron Asilo en EUA, Atrapados entre Violencia y Discriminación

Algunos desplazados de Guerrero que buscaron asilo en Estados Unidos han decidido regresar a México por el endurecimiento de la política migratoria en ese país.

Dicen sentirse atrapados entre dos fronteras que los rechazan, entre la violencia y la discriminación.

Hace 7 años, Sofía despertó con la noticia de que hombres armados habían invadido su pueblo, Filo de Caballos, en la sierra de Guerrero.

Recuerda que le ordenaron abandonar la población o atenerse a las consecuencias.

Venían con mucho coraje, venían con muchas ganas de quedarse y pues lo lograron. Desgraciadamente, nosotros nos salimos, pudimos salirnos. Y pues estamos donde estamos desplazados hasta el momento

Los hombres armados pertenecían al grupo delictivo Los Tlacos, parapetados en una policía comunitaria para tomar el control de Filo de Caballos. En ese entones, Sofía y otras 300 personas salieron del pueblo.

Llegó el miedo y ese miedo se extendió tanto que dice la gente: ‘Pues aquí ya no se puede vivir’. Ya no se va a poder vivir, entonces necesitamos movernos a otro lado. Ellos venían como era como una plaga. Ellos estaban avanzando constantemente, constantemente

Asilo en EUA

Mientras Sofía buscaba refugio en distintos lugares de Guerrero, Los Tlacos consolidaron su poder. Finalmente el miedo la hizo salir del país y solicitar asilo en Estados Unidos en 2022.

Llegamos a Estados Unidos y dijimos, no, pues aquí vamos a estar tranquilos porque aquí no hay problemas, aquí no tenemos miedo de que alguien te venga y te vaya a decir: ‘Te voy a matar’. O que tus hijos se los van a llevar

Hasta septiembre pasado, Sofía vivió en Atlanta, ahora, dice, el miedo es a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y a la deportación, pues tiene una hija pequeña.

Si tienes hijos nacidos allá te los quita el Gobierno y tú te vienes. Entonces, ya tiene uno temor de estar en ese país, la verdad. Y pues nosotros decidimos mejor regresarnos

Actualmente Sofía vive en un estado al norte de México. Dice que no tiene planes de regresar a Guerrero debido a la inseguridad que persiste en la entidad.

Queremos estar bien después de un desplazamiento forzado por grupos criminales. Nos vamos a Estados Unidos queriendo estar bien, regresarnos a otra vuelta y volver a empezar es algo bien difícil

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Carlos Moreno

