“La Gente Gritaba Horrible”: Narran Desplome de Templete en Evento de Movimiento Ciudadano

“Fue horrible”, dijeron los asistentes al evento político de Movimiento Ciudadano, donde un ventarrón derrumbó el templete del escenario, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron durante el cierre de campaña de la candidata a la presidencia municipal, Lorenia Caravati.

Pánico y Heridos por Desplome de Templete en Cierre de Campaña de Máynez en Nuevo León

Fue alrededor de las 20:00 horas, cuando los fuertes vientos derribaron el escenario en el que se encontraban representantes del partido, así como el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez.

En las imágenes se observa cuando Jorge Álvarez Máynez estaba a punto de dar un discurso, cuando la estructura con pantallas y luces colapsó sobre todos los asistentes.

José Juan y su esposa Dominga, estaban en el público para escuchar a los candidatos y después disfrutar de la actuación del Grupo Bronco, cuando fueron sorprendidos por la tragedia.

La estructura golpeó a José, quien se desmayó por alrededor de 5 minutos y al despertar solo vio caos.

Me golpeó una estructura en la cabeza y me desmayo como unos 10 minutos. Cuando despierto todo era caos e histeria

Mientras tanto, Dominga señaló que tuvo que buscar a su esposo entre la tierra del Campo de Béisbol “El Obispo”.

Me quité para que no me pegara la estructura y cuando vi que estaba tirado, toda la gente lo estaba pisando. Fui a levantarlo, fue horrible