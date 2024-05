¿El Día del Maestro Es Feriado Oficial? Estas Personas Sí Trabajan el 15 de Mayo 2024

La fecha para celebrar a todos los docentes de México se acerca, por lo que muchas personas se preguntan si el 15 de mayo, Día del Maestro es feriado oficial y a continuación te explicamos qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta fecha se empezó a conmemorar desde el año 1918, luego de que dos diputados mexicanos, Benito Ramírez y Enrique Viesca, propusieran un día para agradecer a los profesores por su labor en las escuelas de México un año antes. La iniciativa fue aprobada por el presidente del país en ese momento que era Venustiano Carranza.

LFT: ¿El Día del Maestro es un festivo oficial?

Pese a que la fecha tiene el objetivo de destacar la importancia del trabajo de los Maestros para la sociedad mexicana, la LFT no lo tiene considerado entre sus días de descanso obligatorio, por lo que los trabajadores no podrán gozar de asueto durante este día.

Debido a que no es un feriado oficial, se trabaja como un día normal por lo que las personas deberán acudir a sus oficinas o hacer home office de forma habitual, sin recibir una remuneración económica extra, es decir que no se paga triple ni doble, se paga de forma normal con el sueldo diario.

Días festivos quedan por celebrarse en 2024

El último día festivo oficial de la LFT fue el pasado 1 de mayo 2024 por el Día del Trabajo, y aunque el Día del Maestro no es feriado, la población mexicana aún podrá cinco días de descanso obligatorio en lo que resta del año, según lo señala la Ley.

Domingo 2 de junio , por las Elecciones en México 2024.

, por las Elecciones en México 2024. Lunes 16 de septiembre .

. Martes 1 de octubre , por el cambio de presidente en México.

, por el cambio de presidente en México. Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

en conmemoración del 20 de noviembre. Miércoles 25 de diciembre, por Navidad.

SEP: ¿15 de mayo es feriado?

A diferencia de la LFT, el calendario escolar de la SEP sí lo tiene contemplado como un día en el que se suspenden las clases al ser un día en el que se celebra a los docentes, incluso el el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya prepara bonos para los maestros.

Otras instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) también contemplan este día como feriado por lo que los maestros podrán disfrutar de un día libre de celebración por su ardua labor.

De igual manera, los alumnos no tienen que presentarse en los planteles, sin embargo al no estar considerado por la LFT no es una fecha que pueda recorrerse al lunes o viernes, por lo que no habrá puente en los próximos días. Conoce aquí cuándo sí habrá puente en mayo 2024.