Diabetes, Tercera Causa de Muerte entre los Mexicanos

La diabetes mellitus es la tercera causa de muerte en los mexicanos, de ello deriva la importancia de la lucha contra la enfermedad y sus complicaciones.

El 10.2 por ciento de la población mayor de 20 años cuenta con un diagnóstico médico positivo a este padecimiento, pero las muestras realizadas en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2021, indican que el 15.8 por ciento de los mexicanos podría padecerla.

A propósito de la enfermedad, esta semana falleció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien llevaba años adoleciendo la diabetes.

Rubén Silva Tinoco, director de la Clínica especializada en diabetes en la CDMX, declaró en entrevista:

Judith Sánchez Díaz, quien desde hace 22 años vive con diabetes tipo 2 y es paciente de la Clínica Especializada en el Manejo Integral de la Diabetes en Iztapalapa, en donde cada año unas 3 mil personas son atendidas con esta enfermedad, señaló:

Por esta razón Judith tiene revisiones continuas porque si se descuida, dice, empieza con malestares en otros órganos.

Cuando me la detectaron yo ya veía borroso, porque se llegó a 500 y no sabía que era diabética, pues no me atendía, porque ignoraba que era diabética