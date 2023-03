Destruye Diconsa 1.5 MDP en Alimentos para los Más Pobres 

Diconsa, una de las filiales de Segalmex, destruyó y enterró en el patio del almacén de Tecali, Puebla, más de un millón y medio de pesos en comida que estaba destinada para su venta en las tiendas del organismo, pero que nunca se comercializó, según documentos a los que tuvo acceso N+Focus.



El 5 de marzo de 2021 un maquinista contratado por el organismo cavó una fosa donde echaron bolsas con carne de pollo, res y cerdo, después funcionarios de Diconsa prendieron en fuego el producto. Luego, el maquinista lo tapó con cal. En el municipio donde ocurrió la destrucción de comida el 69% de la población vive en situación de pobreza, de acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 de la Secretaría de Bienestar.



El hecho quedó registrado en un acta de destrucción a la que N+Focus tuvo acceso. En el documento se señala que los productos cárnicos se echaron a perder y tuvieron que ser destruidos para no contaminar el resto de alimentos del almacén.

“Se hizo una fosa de diez por seis de ancho y de tres metros de hondo que se rascó… le faltaba como un metro para que se llenara ya completamente la fosa, pero sí era bastante producto el que echaron ahí”, contó José Alfredo Rojas Huerta, el operador de la retroexcavadora.

En enero de 2019, el gobierno federal anunció que ampliaría el catálogo de productos que vendería en las tiendas Diconsa a fin de mejorar la nutrición de los consumidores.

“Hasta el día de hoy se habían distribuido como canasta básica 23 productos, hoy crecen a 40… ¿Cuáles son los productos que ahora se agregan? carne de res, carne de puerco, carne de pollo, estos tres alimentos ricos en proteína”, destacó Ovalle en un evento donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, Segalmex y sus filiales comenzaron a realizar compras consolidadas, que buscaban centralizar los pedidos en una sola área para obtener mejores precios. Sin embargo estas contrataciones se hicieron sin que existieran estudios de mercado para saber si los productos tenían demanda en las zonas a las que iban dirigidos.

“Cuando empezó la administración cambiaron muchos productos, muchos, muchos, pero no tuvieron la misma aceptación… nos aventamos casi un año tratando de vender esos productos”, contó a N+Focus Vicente González García, quien estuvo encargado de una tienda Diconsa en Tecali el año que se introdujo la nueva mercancía.

Durante la gestión de Ovalle en el organismo, los inventarios de alimentos de Diconsa se incrementaran de mil 640 millones a 2 mil 874 millones de pesos, de acuerdo a las actas del consejo de administración consultadas por N+Focus.

Sin embargo, estos productos se vendieron muy poco, por lo que una parte de ellos terminó caducado, según consta en diversas auditorías y en las minutas de las sesiones del Consejo de Diconsa.

En Tecali, Puebla, por ejemplo, encargados de tiendas Diconsa señalaron que la carne de res en paquete sellado no se vendía porque era cara y tenía muy poca cantidad por envase. Por ello, la gente prefería comprar ese producto en el mercado.

“A fin de cuentas no fue muy bien aceptada, así como al cien, porque no se vendía… yo platicaba con el supervisor de Diconsa y me decía que sí en varios lugares las estaban regresando porque no había tenido buena aceptación”, agregó el comerciante González García.

Los reglamentos de Diconsa establecen que cuando los alimentos tengan lento o nulo desplazamiento deben venderse a un precio menor, y si ya no logran comercializarse, se deben destruir.

En junio del 2021, el entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle, aseguró que en ese entonces había 66.9 millones de pesos en productos en condición de nulo o lento desplazamiento y solicitó al Consejo de Administración su aprobación para vender a precios más económicos estos artículos.

La destrucción ocurrida en Tecali, Puebla no fue un hecho aislado. Documentos revelan que en esta administración el organismo que busca llevar alimentos a los sectores más vulnerables ha realizado destrucción de mercancía caduca en otros estados del país, como Sinaloa, Querétaro y Tamaulipas en 2020 y 2021.

Aunque N+Focus buscó a una parte de las autoridades que presenciaron la destrucción y entierro de los productos, entre ellos el alcalde de Tecali y el director del centro de salud de la localidad, ninguno quiso responder.

Con información de N+Focus.