Disminuyen en México las Parejas que Contraen Matrimonio

Un estudio realizado por la Universidad Pontificia, con información generada por el INEGI y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, demostró que los hogares en México se integran en su mayoría por parejas que viven en unión libre.

Fernando Pliego, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que vivimos en un cambio de época puesto que las formas de transmisión de valores, las costumbres y las estructuras de la familia ya no operan como antes.

El estudio demuestra que los hogares integrados por una mujer como cabeza de la familia han ido creciendo en México, al pasar del 14.9%, en el 2000, a 17.70% para 2020.

Asimismo, los hogares con parejas casadas disminuyeron de 60.06%, en el 2000, a 43.59%, diez años después, al contrario de las parejas en unión libre que se incrementaron en el mismo periodo pasando de 13.34% a 20.4%.

Por otra parte, los hogares formados por personas solas, pasó del 6% en el 2000, al 12% en el 2020, y sigue creciendo.

En este sentido Pliego advierte significativos cambios en las parejas jóvenes:

Otro dato a estacar es que los matrimonios civiles y religiosos pasaron del 18% en el 2000 a 4.9%, en 2020.

Alfredo, quien vive en unión libre desde hace un par de años dice que no descarta casarse en un futuro, aunque es testigo de que existen muchos divorcios.

Durante la presentación del estudio, el Padre Alfonso Miranda, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que en la iglesia deberá haber un reajuste en las políticas de atención en los templos a quienes buscar contraer matrimonio.

No podemos estar haciendo como si no existiera, preocupándonos por los que se acercan a la parroquia y a ellos les ponemos las trabas, tramites, pláticas, esto y lo otro, y a los que no se acercan a la parroquia nos son indiferentes