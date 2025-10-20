¿Dónde Cayó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco 1723 de Lotería Nacional 19 de Octubre 2025?

El Sorteo Zodiaco 1723 de la Lotería Nacional se realizó este 19 de octubre 2025 en homenaje a la Feria de San Francisco en Pachuca, Hidalgo, y si compraste un cachito o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor y cómo consultar tu boleto directamente.

Una nueva rifa se llevó a cabo este domingo y en una nota previa te traemos los resultados con los números ganadores, además de que también puedes consultar los del Sorteo Superior 2861, realizado el pasado viernes 17 de octubre 2025 y los estados donde cayó el premio mayor del mismo.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Zodiaco 1723?

El premio mayor de la Lotería Nacional del 19 de octubre 2025 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos. Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 19 de octubre 2025?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1723 de la Lotería Nacional fue Virgo 2872, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió a través de medios electrónicos.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los números Piscis 1417 y Capricornio 8953. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional 19 de octubre 2025 cayeron en los siguientes lugares:

Piscis 1417 . El único boleto se puso a la venta en el Expendio Local No. 249, establecido en Calle Del Puente No. 186, Local 13, Col. A.M.S.A., en CDMX.

. El único boleto se puso a la venta en el Expendio Local No. 249, establecido en Calle Del Puente No. 186, Local 13, Col. A.M.S.A., en CDMX. Capricornio 8953. La serie única de este boleto se vendió en el Expendio Local No. 679, establecido en Carretera Picacho Ajusco No. 140 C, Col. Jardines de la Montaña en CDMX.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1723 fueron para Sagitario 3360 y Sagitario 2835, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Sagitario 3360 . La serie única de este boleto se vendió a la Agencia Expendedora en León, Guanajuato .

. La serie única de este boleto se vendió a la . Sagitario 2835. El único boleto fue entregado para su venta a la Agencia Expendedora en Puebla, Puebla.

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1723 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1723.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

¿Cómo consultar un cachito de Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1723?

En caso de que desees comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio de la Lotería Nacional 19 de octubre 2025, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 19 de octubre 2025. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.