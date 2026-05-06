Ganador de 21 Millones de Pesos: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 5 de Mayo?

Este martes 5 de mayo de 2026, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4011 por el Aniversario de la Batalla de Puebla, y en caso de que hayas comprado un cachito o serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos y cómo consultar la lista de ganadores.

La Lotenal ha realizado diferentes sorteos en los últimos días, por lo que en notas previas te traemos los resultados del Sorteo Zodiaco 1744 y los lugares dónde salieron los boletos ganadores. Así como los del Sorteo Superior 2882, que se realizó el pasado viernes.

En esta ocasión, la Lotería Nacional vivió una rifa especial este martes, ya que se realizó el Sorteo en Territorio en el Teatro Principal de Puebla con motivo del aniversario de la Batalla del 5 de mayo de 1862.

Video. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio del Sorteo Mayor 4011 Lotería Nacional?

Lista de premios de la Lotería Nacional en Sorteo Mayor 4011

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

Noticia relacionada. Cae Premio Mayor 2882 del Sorteo Superior de la Lotería Nacional en Durango

El premio mayor de la Lotería Nacional 5 de mayo fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios de la Lotería Nacional que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

¿Dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos?

El Sorteo Mayor 4011 tuvo como ganador del premio mayor al billete con el número 27681, el cual se llevó 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos billetes:

La Serie 1 se vendió en la Agencia Expendedora en Guadalajara, Jalisco.

La Serie 2 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Villahermosa, Tabasco .

. La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 5 de mayo de 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, fue para el 'cachito' con el número 13006. Estos boletos se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 se vendió en la Agencia Expendedora en Torreón, Coahuila .

. La Serie 2 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Cárdenas, Tabasco .

. La Serie 3 se distribuyó a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4011 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 29094, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 se distribuyó en la Agencia Expendedora en Monclova, Coahuila .

. Las Series 2 y 3 se vendieron a través de medios electrónicos.

Noticia relacionada. Resultados Lotería Nacional Hoy En Vivo: Ganadores Sorteo Especial 311, Última Rifa de Abril

¿Cómo consultar la lista de premios de la Lotería Nacional 5 de mayo?

La mascarilla del Sorteo Mayor 4011 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4011.pdf.

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio. También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio del sorteo de la siguiente manera:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 5 de mayo de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

Historias recomendadas