El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Pide Licencia Temporal

La noche de este viernes 1 de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia temporal al cargo.

Rocha Moya indicó que tiene la conciencia tranquila:

"Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”

Video: Rubén Rocha Moya Pide Licencia Temporal como Gobernador de Sinaloa Tras Acusación en NY

Explicó que solicitó licencia al cargo mientras dure el proceso de investigación.

"Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador mientras dure el proceso de investigación".

Investigación

De acuerdo con el documento emitido por la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, los acusados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de ‘Los Chapitos'.

El documento señala que, por ejemplo, Rocha Moya está acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Sanciones

Por estos delitos podría alcanzar una sanción máxima de cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

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