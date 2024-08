En 43 Estados de EUA Se Eligen Jueces por Voto Popular: Claudia Sheinbaum

La noche de este jueves, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respondió en redes sociales que, "en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular", esto luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificará de riesgoso dicha práctica.

Al salir de su casa de transición, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo a los medios de comunicación que la esperaban, más detalle al respecto de su mensaje en redes para responder a Ken Salazar:

El embajador advirtió que la elección directa de jueces, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reforma al Poder Judicial, podría debilitar la democracia y poner en riesgo la integración económica entre los integrantes del Tratado de Libre Comercio.

Otras voces políticas se hicieron escuchar luego de reunirse con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su casa de transición y uno de ellos fue Ignacio Mier

A su salida, Ricardo Monreal también declaró:

Es una opinión que yo respeto, no la comparto, creo que no ha leído completa la reforma. Es amigo mío y le voy a mandar los fragmentos, los párrafos, los artículos que garantizan que no sucederá lo que es su preocupación. La declaración de Ken Salazar se inscribe en lo que simplemente es una opinión de un representante del extranjero. No tenemos que hacer caso de ella, simplemente la respetamos; el día en que tengan capacitad de legislar en México lo podrán hacer.