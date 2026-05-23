FGR Cita a Entrevista a Rubén Rocha Moya por Investigación en EUA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene abiertas dos investigaciones de alto interés público relacionadas con hechos recientes en los estados de Sinaloa y Chihuahua.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que ya realiza diligencias ministeriales y entrevistas como parte de los planes de investigación en ambos casos.

En el caso de Sinaloa, la FGR indicó que las investigaciones derivan de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de la entidad, entre ellos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Como parte de las indagatorias, las personas señaladas están siendo citadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal con el objetivo de avanzar “con seriedad y exhaustividad” en la investigación.

Cronología: Recuento del Caso Rubén Rocha Moya, Acusado de Nexos con el Narcotráfico

FGR confirma investigación abierta en Chihuahua

Por otra parte, la FGR confirmó que en la investigación abierta en Chihuahua fueron citados a comparecer como testigos la gobernadora del estado, Maru Campos, y el exfiscal general de la entidad.

Las comparecencias están relacionadas con el operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, Chihuahua, donde presuntamente participaron autoridades estatales y agentes estadounidenses.

De acuerdo con la Fiscalía, las entrevistas ministeriales buscan esclarecer la cadena de mando de los servidores públicos involucrados en dicho operativo.

La dependencia federal aseguró que en ambos casos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y con apego al debido proceso.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, recibió este sábado un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer por el caso del operativo al narcolaboratorio en el que murieron dos estadounidenses.



El documento fue recibido la tarde de… pic.twitter.com/UJieZ12wxO — NMás (@nmas) May 23, 2026

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