Inicio Nacional FGR Cita a Maru Campos por Caso de Narcolaboratorio y Presencia de Agentes de EU en Chihuahua

FGR Cita a Maru Campos por Caso de Narcolaboratorio y Presencia de Agentes de EU en Chihuahua

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El citatorio fue recibido por ella en el Palacio de Gobierno.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

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Este sábado en palacio de gobierno de Chihuahua fue entregado a la Gobernadora del estado, María Eugenia Campos un citatorio para que el próximo 27 de mayo del 2026 rinda una declaración ante la FGR por el caso del laboratorio de drogas y la muerte de dos extranjeros.

El citatorio fue recibido por ella en el Palacio de Gobierno.

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