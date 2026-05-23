FGR Cita a Maru Campos por Caso de Narcolaboratorio y Presencia de Agentes de EU en Chihuahua

Este sábado en palacio de gobierno de Chihuahua fue entregado a la Gobernadora del estado, María Eugenia Campos un citatorio para que el próximo 27 de mayo del 2026 rinda una declaración ante la FGR por el caso del laboratorio de drogas y la muerte de dos extranjeros.

El citatorio fue recibido por ella en el Palacio de Gobierno.

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