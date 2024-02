FOVISSSTE: ¿Por qué me sale "pago vencido" si ya me hicieron el cobro?

Nómina registrada en salarios mínimos y no UMAS

Sueldo insuficiente

¿Cómo resolverlo?

Estas son algunas de las razones por las que sigues teniendoen el Fovissste aun cuando ya se te hizo el descuento en tu.Si eres trabajador del Estado y cuentas con un crédito hipotecario ante el FOVISSSTE, es posible que pagues tu préstamo directamente con tus recibos de nómina mensuales. Sin embargo, a veces los usuarios reportan que han realizado los pagos de su crédito y aun así la página les muestra que tienen adeudos vencidos. ¿A qué se debe esto?Primero que nada es importante recordar que el pago que se hace al FOVISSSTE del crédito hipotecario es únicamente equivalente al 30% de tu sueldo. Por lo que si en tu recibo aparece que tiene adeudos vencidos la principal razón es que el pago de tu préstamo supere este ingreso. Es decir, debes más de lo que pagas al mes, y por ende tu salario no alcanza para cubrir el pago de tu hipoteca.Este problema es común para aquellos trabajadores del Estado cuyos salarios están basados en salarios mínimos en lugar de UMA's . Por ello el monto a pagar mes con mes se ve afectado con las constantes actualizaciones de las unidades de medida. Por ello, para resolver este problema de adeudos es necesario que cubras el complemento de pago.Otra posibilidad es que haya realizado un cambio de trabajo y que en tu nuevo puesto el salario que recibas sea inferior al de tu sueldo anterior. En este caso el monto a pagar del 30% no será suficiente para cubrir con la deuda ante el FOVISSSTE Para aquellos que el problema de los adeudos sea por el ingreso en salarios mínimos y no UMA's pueden solicitar ante el FOVISSSTE el programa de "reestructura a pesos". Esta opción te permitirá reestructurar tu crédito y la forma en la que se hacen los pagos.Para el segundo caso será necesario que vayas a las oficinas del FOVISSSTE y actualices el monto de descuento de tu nómina y que completes el pago de tu crédito.